Sul nostro sito torna l'imperdibile appuntamento dell', la video-rubrica quotidiana a cura diI bianconeri raccontati minuto per minuto, in diretta svilupperemo insieme a voi tutti i temi del giorno, i nomi più caldi del mercato bianconero e gli spunti provenienti dal campo.Insieme a Romano sarà presente anche il direttore editoriale del nostro sito, sarà una puntata con tante notizie, riflessioni e l’analisi di tutti i temi che offrirà Inter-Juve.Save the date: domani, 18 gennaio, ore 18.00.Dove? Sul canale Youtube de IlBianconero!