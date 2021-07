Le primee tanto. Torna l'Osservatorio Romano e torna il nostro focus sulle vicende in casa. Ne parliamo in diretta dalle 21.30 con i nostri ospiti e dagli studi de IlBianconero.com.A cura di Antonio Romano, in collegamento con Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com: giovedì 29 luglio, ore 21.30Sul nostro sito, sul canale Twitch , sul nostro Canale YoutubeIrma D'Alessandro, volto di Sport Mediaset