La vittoria con l'Inter in mezzo a mille polemiche, la corsa Champions che resta viva. E la Juve che sì, ci vuole credere, vuole ancora provarci. Perché il quarto posto darebbe una dimensione totalmente diversa della prossima stagione.



Ne parliamo a L'Osservatorio Romano con un grandissimo ospite, un personaggio unico del mondo Juve e non solo: nelle notti magiche dipinte d'azzurro, è stato meraviglioso protagonista dell'Italia poi finita sul tetto del mondo.



Riuscite a indovinare chi? Scrivetecelo nei commenti qui in basso!



Come sempre, una puntata da non perdere. A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico (direttore editoriale IlBianconero.com)



SAVE THE DATE: domani lunedì 17 maggio, ore 18.30

DOVE? Qui sul sito e sul nostro canale Youtube



Inviateci entro le 15 di domani le vostre domande audio o video utilizzando il numero di Whatsapp 351.5533225