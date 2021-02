Ormai l'appuntamento è fisso: lunedì e giovedì alle 18.15. E dunque, calendario alla mano, il prossimo episodio IN DIRETTA de L'Osservatorio Romano è fissato per domani pomeriggio alle sei e un quarto!

Tantissimi temi, in un calendario così compresso e complesso. C'è da commentare la vittoria per 2-0 contro la Roma ma sarà anche vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter.

A condurre, come sempre, Antonio Romano, con il prezioso contributo in studio del nostro direttore editoriale Marcello Chirico.

Ci sarà anche un ospite: Gianni Balzarini, giornalista "juventinologo" che abbiamo spesso ospitato qui su Ilbianconero.com



Save the date: domani, 8 febbraio, ore 18.15.

Dove? Sul canale Youtube de IlBianconero!