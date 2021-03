La Juventus ieri sera ha battuto 3-1 la Lazio, e in attesa di conoscere le sorti della sfida dell'Inter e delle rivali in campionato, è pronta a scendere in campo in Champions League. Martedì sera, infatti, all'Allianz Stadium arriva il Porto per il ritorno degli ottavi di finale.

Per avvicinarci alla sfida, domani al solito orario torna L'Osservatorio Romano, la video-striscia che racconta la Juve nei minimi dettagli in diretta insieme a voi!

A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico (direttore editoriale de IlBianconero.com).

Nell'episodio dedicato a voi tifosi, sarà ospite lo Youtuber bianconero Kinoshi e dal Chiringuito Bianconero, aka Marco Esposito, avremo tutte le ultime sulla formazione lusitana.

SAVE THE DATE: domani lunedì 8 marzo alle 18.15

DOVE? Qui sul sito e sul nostro canale Youtube