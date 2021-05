L'arrivo di Allegri, i cambi in dirigenza e poi - ovviamente - tantissimo mercato, con le giornate sempre più calde, così come le trattative. La Juve ragiona sul futuro e programma un nuovo ciclo di vittorie.



Ne parliamo a L'Osservatorio Romano con ospite Gianni Di Marzio, storico allenatore di Serie A e profondo conoscitore di calcio.



Come sempre, una puntata da non perdere. A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico (direttore editoriale IlBianconero.com)



