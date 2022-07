Dopo gli appuntamenti degli scorsi giorni, OR torna Live con Antonio Romano e Marcello ChiricoNel giorno della partita negli USA contro il Real Madrid, fine della tournée americana che ha visto la Juventus impegnata per 3 gare nei giorni scorsi, torniamo live per raccontarvi le sensazioni di una squadra che rientrerà già domani a Torino per i primi veri impegni della stagione.