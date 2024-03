Torna in campo la Juventus dopo la sosta nazionali e quindi torna anche il consueto appuntamento con Osservatorio Romano. La diretta per commentare insieme tutto ciò che è accaduto nella gara dello stadio Olimpico tra Lazio e Juventus. Dalla prima di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste, al ritorno da titolare da Moise Kean, senza dimenticarci di nulla. In conduzione come di consueto ci sarà Antonio Romano dallo studio de IlBianconero, in collegamento Marcello Chirico e Fabio Marzano inviato de IlBianconero allo stadio Olimpico di Roma. Non perdetevela, dalle 20.05, sul nostro canale YouTube oppure qui sotto!