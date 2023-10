Una serata speciale, una serata di festa: "Together a Black & White Show". Le Legends della Juventus si incontrano al Pala Alpitour per festeggiare il centenario della proprietà Agnelli. E noi de ilBianconero saremo lì per raccontarvi tutta la serata: dall'avvicinamento, alla partitella a tutte le parole dei protagonisti.



Il racconto intero della serata e il commento nel post. Osservatorio Romano, la trasmissione a cura di Antonio Romano, sarà in diretta dalle 23:50 con Marcello Chirico e Cristiano Corbo, inviato al Pala Alpitour.



Segui la diretta qui di seguito e su tutti i nostri canali.