Torna in campo la Juventus e, come di consueto, torna l'appuntamento con Osservatorio Romano. Approfondimenti, voci e pagelle: tutto il post Juventus-Verona dopo il triplice fischio dell'arbitro.



In diretta dalle 23:45 Osservatorio Romano, la trasmissione a cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico e Cristiano Corbo inviato per ilBianconero all'Allianz Stadium.



Guarda la diretta qui di seguito e su tutti i nostri canali.