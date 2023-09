Torna in campo la Juventus e con lei torna il consueto appuntamento con Osservatorio Romano per commentare la gara dopo il triplice fischio della gara contro il Lecce. In diretta insieme ad Antonio Romano si collegheranno Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero e Cristiano Corbo che sarà inviato per IlBianconero all'Allianz Stadium di Torino. Come di consueto ritorna l'appuntamento dove sono anche attesi i commenti dei tifosi. Alle ore 23.45 si inizia. Di seguito il video della diretta.