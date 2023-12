La Juventus scende in campo questa sera allo stadio Luigi Ferraris di Genova per la gara contro il Genoa di Alberto Gilardino che per l'occasione rinuncerà a Matteo Retegui alle prese con un infortunio. Tra i bianconeri non ci sarà Adrien Rabiot in tribuna. Come di consueto ci sarà lo spazio per commentare la partita con IlBianconero, in collegamento con Antonio Romano ci sarà il direttore editoriale Marcello Chirico e Marco Amato inviato de IlBianconero allo stadio di Genova. L'appuntamento è a partire dalle 23.35, puoi seguire il video qua sotto.