Torna in campo la Juventus e come di consueto torna l'appuntamento con Osservatorio Romano. I bianconeri affrontano questa sera il Monza e, nel post partita, affronteremo tutti gli argomenti: dal risultato, al gioco, agli episodi, che hanno caratterizzato i 90 minuti.



L'appuntamento con Osservatorio Romano é alle 23:30, a cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico e Benedetta Panzeri, inviata all'U-Power Stadium per ilBianconero.



Guarda la diretta qui e su tutti i nostri canali.