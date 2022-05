La Juventus saluta questa sera lo Stadium, per l'ultima volta in stagione, con la partita contro la Lazio. Dybala e Chiellini salutano lo Stadium, per la loro ultima con indosso la maglia della Vecchia Signora. Una serata particolare, importante, per tutto l'ambiente bianconero. Ne parleremo nel post partita, nella puntata di Osservatorio Romano.



A cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com e Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium.



