di Antonio Romano

Una serata chiave, per la stagione della Juventus. I bianconeri si giocano l'accesso alla finale di Coppa Italia, contro l'Inter. Prima, però, ci sarà da consolidare il vantaggio acquisito all'andata ed eliminare la Fiorentina che, in questo momento, sta attraversando un buon periodo di forma. Ripercorreremo quanto successo in campo e sugli spalti, nella nuova puntata di Osservatorio Romano.



A cura di Antonio Romano e con Marcello Chirico (direttore editoriale IlBianconero.com) e Cristiano Corbo inviato all'Allianz Stadium



SAVE THE DATE: oggi mercoledì 20 aprile, ore 23.35

