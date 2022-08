Dopo la buona prova offerta contro la Roma, questa sera la Juventus cerca conferme e un passo in più dal punto di vista del risultato, contro lo Spezia. Come affermato dallo stesso Massimiliano Allegri, l'unico obiettivo della Vecchia Signora è chiudere la quarta giornata di campionato con tre punti in più in classifica.



Nel post partita torna Osservatorio Romano per l'analisi del match serale e di tutto quanto è successo. A cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero, e Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium.



Guarda la diretta, a partire dalle 23:30, su tutti i nostri i canali e sul nostro sito.