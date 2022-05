Un trofeo per riscattare la stagione, un trofeo per non interrompere la striscia di stagioni vincenti. Una Coppa Italia da alzare, a Roma, che avrebbe molteplici valenze per la Juventus che, stasera, affronta la rivale di sempre, l'Inter. Nell'immediato post partita, l'analisi della partita, e un primo bilancio dell'anno calcistico che sta per terminare.



L'analisi della finale di Coppa Italia Juve-Inter su Osservatorio Romano; a cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico, direttore de ilBianconero.com, e Andrea Menon.



