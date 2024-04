Torna in campo la Juventus dopo il ko con la Lazio, e quindi torna anche il consueto appuntamento con Osservatorio Romano. La diretta per commentare insieme tutto ciò che è accaduto nella gara dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio. Cos'accadrà dopo la vittoria alla prima di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste?



I bianconeri scenderanno in campo per continuare a sognare un trofeo, senza però dimenticare il periodo negativo. In conduzione come di consueto ci sarà Antonio Romano, in collegamento Marcello Chirico e CristianoCorbo, inviato de IlBianconero.



Non perdetevela, dalle 22.55, sul nostro canale YouTube oppure qui sotto!