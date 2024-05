Il traguardo tanto agognato sembra a portata di mano, ma prima di poterlo raggiungere, c'è ancora un ultimo sforzo da compiere, un'ultima ascesa da affrontare. È cruciale affrontare questa sfida con determinazione e concentrazione, sia fisicamente che mentalmente. Questa sera, nel confronto con la Roma, la Juventus si trova di fronte alla prima occasione per assicurarsi matematicamente un posto in Champions League in questo finale di stagione.



Il raggiungimento di tale obiettivo dipenderà esclusivamente dalla vittoria contro la squadra giallorossa, la quale, a sua volta, cercherà in ogni modo di ostacolare i bianconeri e di alimentare le proprie speranze di qualificazione europea.



Nel post partita, torna in diretta Osservatorio Romano. A cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico e Cristiano Corbo. Di seguito la diretta.