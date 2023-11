Torna in campo la Juventus, questa sera contro il Cagliari, e torna puntuale Osservatorio Romano. Ultimo impegno prima della sosta nazionali, ci ritroveremo a partire dalle 20:50 per commentare il match con la squadra sarda, parlare degli episodi e fare le pagelle.



In diretta dalle 20:50 Osservatorio Romano, a cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico e Cristiano Corbo inviato all'Allianz Stadium.



Segui la diretta qui di seguito e sui nostri canali.