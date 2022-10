Alla ricerca di conferme e certezze. Dopo le due vittorie consecutive con Bologna e Maccabi la Juventus torna in campo per affrontare i Campioni d'Italia in carica, il Milan. Una tappa chiave in quello che per la Juve assomiglia ad un percorso di crescita.



Tanti gli spunti dal big match di giornata, ne parliamo nella puntata di Osservatorio Romano a cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero e Cristiano Corbo, inviato a Milan.



