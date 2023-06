Manca una settimana all'inizio ufficiale della sessione di calciomercato estiva ma le squadre stanno già muovendo le proprie pedine per costruire la rosa per la prossima stagione. Tra queste, la Juventus che riparte con l'obiettivo di dimenticare l'ultimo anno travagliato.



In entrata e in uscita: le ultime sul mercato estivo nella puntata di oggi di Osservatorio Romano, trasmissione a cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico, direttore editoria de ilBianconero e Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, ospite.



