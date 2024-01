Torna l'appuntamento con Osservatorio Romano, per non perdersi nessuna novità sul mondo Juventus. In studio, come di consueto ci sarà Antonio Romano, collegato con lui Marcello Chirico. In diretta si collegheranno a partire dalle 17.20 Miriana Cardinale, inviata de IlBianconero a Cremona per la Supercoppa femminile tra Juventus Women e Roma e Fabio Marzano, inviato de IlBianconero allo stadio Arechi di Salerno che ci racconterà in diretta gli attimi che precedono il calcio d'inizio della gara contro i bianconeri di Massimiliano Allegri. Di seguito il video.