Quinta giornata di campionato, la Juve è volata in direzione Firenze per giocare contro la Fiorentina di Italiano. Come da tradizione, sarà un match caldo dal punto di vista ambientale e impegnativo da quello sportivo. L'obiettivo, però, rimane quello di uscire dal Franchi con i 3 punti in tasca, per poi pensare alla Champions League.



Parleremo della partita e di quanto successo nel pomeriggio del Franchi nella puntata dedicata di Osservatorio Romano a cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero e Cristiano Corbo inviato a Firenze.



Guarda la diretta sul nostro sito e su tutti i nostri canali.