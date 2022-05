Ultimo capitolo della stagione della Juventus Women, che va a caccia dell'ennesimo trofeo della sua storia. Le bianconere scendono in campo oggi pomeriggio, a partire dalle 14:15, al Mazza di Ferrara per affrontare la Roma nella finale di Coppa Italia. Una finale che è specchio della stagione e vede affrontarsi le due squadre più forti in Italia. Dell'esito della partita parleremo nella nuova puntata di Osservatorio Romano.



A cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com e Marco Amato.



