Pochi giorni all'inizio ufficiale della stagione bianconera tra le mura della Continassa. Ma, al contempo, sono giorni caldissimi sul fronte mercato, sia in entrata che in uscita.



In un'estate così calda per la Juventus, Osservatorio Romano torna in diretta per raccontare tutte le ultime sul club bianconero. Oggi l'appuntamento é alle 15:00, la trasmissione é a cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero e Guido Vaciago, direttore di Tuttosport.



Segui la diretta su tutti i nostri canali e qui di seguito: