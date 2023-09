Torna il consueto appuntamento del lunedì con Osservatorio Romano. Un'analisi sulla stagione della Juventus, sulla gara contro la Lazio dello Stadium e sui prossimi appuntamenti della Vecchia Signora. In diretta con Antonio Romano ci saranno Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero e Giancarlo Padovan direttore di Calciomercato.com. Per commentare al meglio le ultime novità del mondo Juventus. Non solo prima squadra, anche un commento sulla Juventus Women e l'avvio della Serie A femminile ed uno sguardo alla Juventus U19 e Juventus Next Gen. Sotto il video della diretta.