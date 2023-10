Focus su Max Allegri: Il tecnico bianconero è diventato il più vincente nel derby della Mole (13 successi), ma la vittoria sul Torino è stata anche la numero 289 in carriera in Serie A: il mister livornese supera Luciano Spalletti ed è ora l'allenatore con il maggior numero di vittorie nel campionato italiano nell'era dei tre punti. Ma non solo, tutte le ultime sul mondo Juve dalle voci di mercato al campo, dalla Next Gen alle Women.



Dove? Nella puntata odierna di Osservatorio Romano. A cura di Antonio Romano, con Marcello Chirico e Gincarlo Padovan, direttore di calciomercato.com.



