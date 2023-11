Ormai è consuetudine l'appuntamento del lunedì alle 14.30 dallo studio di Antonio Romano, in conduzione, per l'appuntamento con Osservatorio Romano. Si commenteranno le ultime notizie del weekend, partendo dall'avvicinamento a Juventus-Inter in programma domenica all'Allianz Stadium di Torino. Passando per le giovanili e la Juventus Women che proprio ieri ha battuto l'Inter. In collegamento con Antonio Romano ci saranno Marcello Chirico direttore editoriale de IlBianconero e Giancarlo Padovan direttore di Calciomercato.com. L'inizio della trasmissione è previsto alle ore 14.30 e il live è qui sotto.