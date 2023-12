Torna il consueto appuntamento del lunedì alle 14.30 per commentare il weekend bianconero. Un fine settimana tutto meno che felice, nessuna squadra bianconera ha vinto: dalla squadra di Massimiliano Allegri alla Juventus Women di Joe Montemurro senza dimenticare la Juve Next Gen di Massimo Brambilla e la Juve Primavera di Paolo Montero. In collegamento con Antonio Romano ci saranno Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero e Giancarlo Padovan direttore di Calciomercato.com. Di seguito il video per seguire la diretta.