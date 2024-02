Come ogni lunedì torna il consueto appuntamento con Osservatorio Romano, la trasmissione condotta da Antonio Romano per il punto sulla Juventus. Partendo dal mercato in cui ci si interrogherà se Gleison Bremer e Federico Chiesa siano davvero incedibili, una parentesi sul pareggio di Verona ed il punto consueto sulla Juventus Women, Juventus Primavera e Juventus Next Gen. Dallo studio di Antonio Romano ci sarà in collegamento come di consueto Marcello Chirico. La diretta è a partire dalle ore 13.30 sul canale YouTube de IlBianconero, qui sotto il video.