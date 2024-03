Super appuntamento questo pomeriggio con Francesco Oppini, ospite di OR LIVE! Con Marcello Chirico e Antonio Romano analizzeremo tutti i temi caldi: la Juventus minuto per minuto, le ultime novità di mercato, le prospettive future e molto altro ancora. Non mancate, vi aspettiamo alle 13.30 per un dibattito avvincente e ricco di spunti interessanti!



Segui la diretta, a partire dalle 13:30.