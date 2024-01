Appuntamento ormai consueto, per restare informati sulle ultime novità in casa Juventus. La diretta con Osservatorio Romano. Juventus di Massimiliano Allegri che ieri ha vinto sulla Salernitana allo scadere della gara con uno sguardo sul calciomercato. Juventus Women che ieri ha vinto la Supercoppa Italiana allo Zinni di Cremona per 2-1 sulla Roma. Juventus Next Gen di Massimo Brambilla e Juventus Primavera di Paolo Montero. In diretta, collegato dallo studio di Antonio Romano, ci sarà anche Marcello Chirico. A partire dalle 13, qui sotto il video.