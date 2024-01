Per una Juventus che ha vinto sul campo ieri sera allo stadio Via del Mare di Lecce c'è anche una Juventus che si muove sul mercato. Da Moise Kean a Tiago Djalo che è atterrato nella serata di ieri. Uno spazio dedicato alla Juventus Primavera di Paolo Montero, la Next Gen di Massimo Brambilla e la Juventus Women di Joe Montemurro. In diretta insieme ad Antonio Romano che come di consueto sarà alla conduzione, ci saranno Marcello Chirico e Nicola Balice giornalista di Calciomercato.com. La diretta è a partire dalle 13. Il video è qui sotto.