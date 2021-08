Giorno caldissimo per il calcio italiano e per la Juventus, con l'ultimo giorno di un mercato estivo che finirà oggi alle ore 20. Per questo abbiamo deciso di confezionare ben due appuntamenti ravvicinati de L'Osservatorio Romano, la video-striscia che vi racconta la Juve nei minimi dettagli!

Sempre a cura di Antonio Romano, col nostro direttore editoriale Marcello Chirico.

Alle 19:30, con ospite anche il caporedattore Andrea Menon, vivremo in diretta l'ultima mezz'ora di trattative.

Alle 21 poi si farà una valutazione complessiva del mercato juventino, oltre a ricordare Francesco Morini (che intervistammo su OR LIVE a febbraio)

Non perdetevi questo doppio appuntamento e oggi pomeriggio inviateci le vostre domande audio o video al numero Whatsapp 351.5533225