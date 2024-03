La questione su Allegri - confermato o meno - è al centro dell'attenzione. La situazione attuale del tecnico livornese e la sua stabilità alla Juventus saranno esplorate nell'Osservatorio Romano, programmato per oggi alle 14:30. L'analisi riguarderà la speculazione attorno al suo futuro e i possibili sviluppi. Con discussioni e approfondimenti, si cercherà di gettare luce sulle prossime mosse del club e sulle implicazioni per la squadra.



Osservatorio Romano torna LIVE: #AskBN

Benvenuti al nostro nuovo live streaming ASK BN, dove la vostra curiosità incontra le risposte dirette dalla voce del bianconero. In questa sessione, affrontiamo i temi più caldi e discussi che riguardano la Juventus, dando priorità alla questione che tutti vogliono chiarire: il futuro di Massimiliano Allegri. Hai domande o dubbi? Questo è il momento di chiederlo! Dal mercato alle strategie in campo, dalle prestazioni della squadra alle ultime notizie, niente è off-limits. Sintonizzatevi ora per entrare nel vivo della discussione. Non perdete questa opportunità di essere parte del dialogo.



Osservatorio Romano torna in onda oggi dalle 14:30. La trasmissione a cura di Antonio Romano con Cristiano Corbo, direttore de ilBianconero e Marcello Chirico ospiti.



Di seguito la diretta.