Mancano solo tre giorni al Derby della Mole, che vedrà Juve e Torino a confronto all'Allianz Stadium. I bianconeri, dopo il pareggio agguantato in extremis sul campo dell'Atalanta, andranno a caccia di una vittoria fondamentale per la corsa Champions, in attesa della sfida europea della prossima settimana contro il Villarreal. Le motivazioni, comunque, non mancheranno nemmeno alla squadra di Juric, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Venezia.

Di questo e molto altro si parlerà nella diretta di questa sera di Osservatorio Romano, a partire dalle 23.10 sul nostro sito e su tutti i nostri canali. Appuntamento con Antonio Romano, Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com, e Marianna Montagnino.