Nuova puntata per Osservatorio Romano, che torna in questo mercoledì 15 giugno con tutte le ultime notizie del mondo Juve, con un focus particolare sul mercato. Ospiti di Antonio Romano, il nostro direttore editoriale Marcello Chirico ed Enzo Bucchioni, storica firma del giornalismo sportivo italiano



In apertura spazio, come di consueto, ai tifosi. L'appuntamento era live come sempre sul nostro canale YouTube e anche qui, sul sito de ilBianconero.com. Puoi vederlo qui in basso e sul nostro canale: non perderti tutte le ultime sul mondo Juve.