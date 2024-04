Torniamo a divertirci!



Non mancate questa sera per la diretta post partita del programma Osservatorio Romano, in onda sui canali de IlBianconero, a partire dalle 19.50.



Dopo la sfida tra Juventus e Milan, saremo in diretta a partire dalle 19:50 per analizzare insieme ogni dettaglio del match. In studio ci sarà Antonio Romano, in collegamento con Marcello Chirico per avere le ultime impressioni a caldo, subito dopo il triplice fischio.



Inoltre, Cristiano Corbo sarà all'Allianz Stadium per fornirci aggiornamenti esclusivi direttamente dallo stadio. Non perdetevi questa ricca analisi del post partita, solo su Osservatorio Romano.