Giugno, tempo di pagelle.torna in diretta nel pomeriggio di oggi per uno speciale dedicato alle "votazioni" dei giocatori dellaprotagonisti della stagione appena conclusa. L'appuntamento è alle 17.00 sul nostro sito, YouTube e tutti i canali social, dove sarà lasciato ampio spazio ai tifosi. In studio Antonio Romano e Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.