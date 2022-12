Ancora Serie A, ancora OR. Stavolta... al femminile. Dopo il trittico di appuntamenti con focus sulle questioni giudiziarie della società Juventus, torna oggi l'Osservatorio Romano, dedicato al match più atteso della stagione della squadra di Montemurro: la. Al termine della gara, spazio a commenti, approfondimenti e analisi, con le impressioni a caldo e il racconto della gara.Osservatorio Romano è la consolidata trasmissione a cura di. Presente per l'occasione - con, direttore editoriale de IlBianconero -,, inviata per ilBianconero.com a Torino. Ci sarà inoltrede La Gazzetta dello Sport, per approfondire tutti i temi del cambio al vertice in casa Juve.Appuntamento sul nostro sito e sui canali social - a partire da YouTube - dalle 17.00.Guarda la puntata nel video qui sotto!