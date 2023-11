Ritorna l'appuntamento con Osservatorio Romano, come ogni lunedì, ormai è consuetudine. La conduzione è affidata ad Antonio Romano, dal suo studio. Ad affiancarlo saranno Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com e Marcello Chirico direttore editoriale de IlBianconero. Come di consueto si commenteranno le ultime notizie sulla Juventus, partendo dalla vittoria di ieri sera Firenze. Non mancherà uno spazio per la Juventus Primavera di Paolo Montero, la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla e la Juventus Women di Joe Montemurro. Di seguito il video per seguire la diretta a partire dalle ore 14.30.