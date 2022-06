La stagione ormai conclusa, le analisi e soprattutto il mercato. Tantissimo mercato. Da Pogba a Di Maria, passando per il rinnovo della fascia sinistra e almeno un attaccante in più da supporto a Vlahovic.



Ne parliamo a L'Osservatorio Romano con ospite Carlo Laudisa, prestigiosa firma de La Gazzetta dello Sport.



Come sempre, una puntata da non perdere. A cura di Antonio Romano, in studio con Marcello Chirico (direttore editoriale IlBianconero.com)



Puoi guardare l'intero episodio qui in basso, dal nostro canale Youtube.