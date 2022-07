Dopo gli appuntamenti degli scorsi giorni,. Nel giorno della partenza per gli USA, inizio della tournée americana che vedrà la Juventus impegnata per 3 gare nei prossimi giorni, torniamo live per raccontarvi le sensazioni di una squadra che lascerà Torino da Caselle per i primi veri impegni della stagione. Di questo e molto altro si parlerà a partire dalle 13.15 sui nostri canali.Guarda la puntata sul nostro sito e su tutti i nostri canali social!