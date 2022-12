Una nuova puntata di Osservatorio Romano, come sempre per commentare a 360º tutto quello che succede in orbita Juventus. Oggi è un giorno importante in casa bianconera, si tiene All'Allianz Stadium l'Assemblea degli Azionisti. In diretta dallo Stadium ci sarà Marco Amato, inviato de IlBianconero. In compagnia del direttore Marcello Chirico e di Antonio Romano. Di seguito la diretta.