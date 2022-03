Simona Sodini, celebre ex attaccante con un passato alla Juventus Women tra il 2017 e il 2018, è intervenuta ai microfoni de L'Osservatorio Romano con Antonio Romano, per un'intervista esclusiva trasmessa sul nostro canale YouTube in occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale delle Donne. Tanti i temi toccati nel corso della chiacchierata nel salotto bianconero virtuale, dal calcio femminile a quello maschile, con il focus ovviamente puntato sul mondo Juve. Guarda la puntata sul nostro sito e su YouTube!