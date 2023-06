Nuovo appuntamento quest'oggi con Osservatorio Romano, in onda con uno "speciale Mercato" dopo il termine della stagione. In diretta con Antonio Romano dal suo studio, il direttore editoriale de IlBianconero Marcello Chirico e, come ospite speciale, Giancarlo Padovan, direttore di Calciomercato.com.



Guarda la puntata nel video qui sotto.