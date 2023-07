Torna l'appuntamento consueto con Osservatorio Romano per restare aggiornati sulle ultime notizie che riguardano la Juventus. Questa volta dal suo studio in conduzione Antonio Romano, in collegamento il direttore editoriale de IlBianconero Marcello Chirico. Con loro ci sarà Cristiano Corbo dalla Continassa, inviato de IlBianconero per commentare insieme tutte le notizie sulla Vecchia Signora. Dai rientri, al calciomercato alla Tournée americana in vista. Di seguito il video della diretta dal nostro canale YouTube.