"Sì, Gosens può finire pure alla Juve!". Parola e musica di Michela Macalli, agente Fifa e giornalista di Bergamo, che nel nuovo episodio de L'Osservatorio Romano ha fatto il punto sulle manovre di mercato tra la Juventus e l'Atalanta.



E il Gasp? Risponde Macalli: "Non vi aspettate di vederlo a Torino, almeno non ancora! Chissà che non possa restare a vita qui, magari per qualche anno in più in futuro".



L'episodio di OR LIVE integrale potete trovarlo qui.

Con Marcello Chirico e Antonio Romano l'appuntamento è per lunedì prossimo, ore 18.15: parleremo del destino, a quel punto scritto, di Pirlo e dei bianconeri.