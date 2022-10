Torna il consueto appuntamento con Osservatorio Romano. Ospiti della puntata il nostro inviato da Lisbona Cristiano Corbo dove si è da poco conclusa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri con Alex Sandro. In collegamento presente anche, come di consueto, il direttore de IlBianconero.com Marcello Chirico. Una Juventus che domani non dovrà perdere per poter continuare a sperare il passaggio della fase a gironi di Champions League. Di seguito il video in diretta.